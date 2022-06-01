Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı - Son Dakika
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Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı

01.06.2022 12:02

Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldıMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde Soner K. adlı şahıs, eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde Soner K. adlı şahıs, eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Gergin dakikaların yaşandığı olayda talihsiz kadın ve 2 çocuğu, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Emir Sultan Sokak üzerinde yaşayan 2 çocuk annesi C.N. adlı kadının evine ayrıldığı eski eşi geldi. Eski eşinin evine geldiğinden habersiz ikametine gelen kadın, bahçe kapısından girer girmez Soner K.'nın saldırısına maruz kaldı. Yaşanan arbede ile durumu fark eden bir mahalle sakini, Soner K. adlı şahsa müdahale etti. Mahalle sakininin müdahalesi sonrası C.N. adlı kadın, eski eşinin elinden kurtulup kaçtı. Soner K. da C.N.'nin arkasından koştu.

"Karısını ve çocuklarını rehin aldı"

Yaşanan kovalamacanın ardından Soner K. eski eşini yakaladı. C.N.'yi bıçak zoruyla eve getiren şahıs, karısını ve çocuklarını evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Boşandığı eşinin başına bıçağın sapı ve yumruklarla vuran Soner K., ekiplerin ikna çabalarına rağmen eşini ve çocuklarını bırakmadı. O anlarda onlarca mahalle sakini de evin çevresinde toplanarak olup biteni izledi.

Kadın, tedavi altına alındı

Şahıs, polisin camdan girip müdahale etmesiyle etkisiz hale getirildi. Kadın ve çocuklar ve 112 Acil Sağlık ambulansa bindirildi. Rehinelerin kurtarıldığını gören mahalle sakinleri, büyük sevinç yaşadı. Başında birkaç santimetrelik yara olduğu ve sırtında ağrılar olduğu öğrenilen kadın, hastanede tedavi altına alındı. Soner K., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Mahalle sakinleri, Soner K.'nın C.N.'den ayrıldıktan sonra başka bir kadınla evlendiğini fakat C.N.'ye oturduğu evi kendisine vermesi için sürekli baskı yaptığını, bugünde bu amaçla eve geldiğini iddia etti. Saldırganın polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis aracına bindirilmesi sırasında mahalleli, saldırgana tepki gösterdi.

Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı
Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı
Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı
Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı

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Kaynak: İHA

112 Acil, Bodrum, Polis, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da nefes kesen anlar: Eski eşi ve çocuklarını bıçakla rehin aldı - Son Dakika


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