BODRUM'DA NESLİ KORUMA ALTINDA BULUNAN 'GEYİK BÖCEĞİ' GÖRÜLDÜ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böceği' görüldü.

Evli ve 1 çocuk annesi güvenlik görevlisi Nilüfer Kaya (39), Konacık Mahallesinde çalıştığı mağazanın önünde, 6 santimetre boyundaki böceği buldu. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkilileri, böceğin nesli tehlike altında bulunan 'Geyik böceği' olduğunu belirtti. Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Kaya, "Böceğin geyik böceği olduğun öğrendim. Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6 santimetre. Sonra doğaya saldım" dedi.