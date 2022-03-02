Bodrum'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi'nde konut almak için bölgede faaliyet gösteren gayrimenkul şirketinde görevli G.D, E.S. ve E.D. ile irtibata geçen ve belirledikleri konut için 388 bin 130 lira ödediklerini iddia eden 3 kişinin, söz konusu kişilere ulaşamadıkları yönündeki şikayeti üzerine Janarma Suç Araştırma Timi tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin İzmir ve Bodrum'da olduklarının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

İş yerlerinde yapılan aramada ise 2 diz üstü bilgisayar, 2 cep telefonu, nakit para, senetler, tapu belgeleri ve kira sözleşmeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.D. ve E.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. ise salıverildi.