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Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu - Son Dakika

Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu

16.07.2021 15:53
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu, System.String[]

Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu -Turizmcilerden tatilcilere kritik uyarı, rezervasyon yaptırmadan Bodrum'a gelen kapıda kalır Turizmciler tatilcileri uyardı, bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı.

Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu

-Turizmcilerden tatilcilere kritik uyarı, rezervasyon yaptırmadan Bodrum'a gelen kapıda kalır

MUĞLA - Turizmciler tatilcileri uyardı, bayram günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı ise Kurban bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatilini açıklamasının ardından Bodrum yerli turist akınına uğramaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kilometrelerce araç kuyruğu tatilcileri çileden çıkarırken, Bodrum nüfusunun 1 milyonu geçmesi bekleniyor. Başta Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Turizmciler yerli turiste uyarılarda bulundu. Rezervasyonsuz Bodrum'a gelenlerin sokakta kalabileceği, otellerde yer bulamayacakları ve sıkıntı yaşayacakları ifade edildi. Tatilcilerin Bayram günü veya Arife günü rezervasyonsuz Bodrum'a gelmemeleri gerektiği belirtildi.

"Rezervasyonsuz yola çıkan kapıda kalır"

Hava yolu taşımacılığıyla Bodrum'a gelenlerin sayısının da 4 katına çıktığı öğrenildi. Milas - Bodrum havalimanına ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Bu durum karşısında havayolu şirketleri Bodrum'a gelen uçak sayılarını 3 katına çıkardığı öğrenildi. Şehirler arası otobüslerin ise Bodrum'a ek seferler koyduğu bazı otobüs şirketlerinin ise saat başı otobüs kaldırdığı öğrenildi.

Bodrum'da yaşanan Kurban Bayramı yoğunluğu konusunda açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşların rezervasyonsuz Bodrum'a gelmemelerini rica ederek "Bodrum'a gelirken rezervasyon yaptırmadan lütfen yola çıkmasınlar. Bodrum'da kalacak yer bulmakta zorlanacaklardır. Arasınlar, sorsunlar eğer konaklayacak yer bulurlarsa Bodrum'a gelsinler yoksa sıkıntı yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

The Oba otel Genel Müdürü Hakan Şamhal otellerin çoğunun dolduğunu ifade ederek "1,5 milyon yerli turist bekleniyor. Bunun içerisinde sadece oteller değil, ev kiralayanlar, burada yaşayan vatandaşlarımızın yanına gelen yakınları da düşünürsek nüfus ciddi anlamda yüksek. Bodrum son yıllarda bu kadar trafiği bir arada görmemişti. Bayram'da otel doluluklarıyla ilgili 'son dakika, gidince yer bulurum' diyen bütün misafirler için çok kötü bir haber olacak ama, rezervasyonsuz gelenler büyük bir ihtimalle otellerde yer bulamayacaklar. Şu anda bizim otel doldu. Civardaki bütün oteller oda satışını kapattı diye tahmin ediyorum. Umarım herkes planını çok önceden yapmış olur" şeklinde konuştu.

Doora Otel İşletmecisi Geylani Dursunoğlu ise Bodrum son yıllarının en kalabalık dönemini yaşadığını ifade ederek "1 milyon turisti Bodrum'da gördük. Bayram'da tatile gideceğiz diyorsanız Bodrum'a gelirken lütfen rezervasyon yaptırın. Yer buluruz diyerek yola çıkarsanız çadır kurmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü Bodrum doldu, oteller doluyor. Bodrum'a gelen herkesi misafirimiz olarak görüyoruz ama lütfen rezervasyon yaptırıp gelin yolda kalmayın" dedi.

Nüfus 1 milyonu aşar

MGallery The Bodrum Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ise KKurban bayramı'nda 1 milyonu aşkın turist beklediklerini kaydederek "Bayram'da en çok turisti ağırlayacağız. 1 milyonu geçeceğini düşünüyoruz. Şu anda uçaklar ardı ardına inmeye devam ediyor. Büyük uçaklar Bodrum'a inmeye başladı. Arap turistlerimiz, Rus turistlerimiz ve doğu Avrupa'dan gelen turistlerle Bodrum iyice kalabalıklaştı. Şu anda rezervasyon sitelerinde yer yok gibi. Tatilcilerin rezervasyonsuz Bodrum'a gelmelerini tavsiye etmem çünkü sıkıntı yaşarlar" diyerek Bodrum'da ciddi bir yoğunluk oluştuğunu kaydetti.

Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu
Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu

Kurban Bayramı, turist, Bayram, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da nüfus 1 milyona yaklaştı: Oteller ve sahiller doldu - Son Dakika Ekonomi


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