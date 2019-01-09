Bodrum'da Öğrenci Servisi Devrildi

Bodrum'da yoldaki buzlanma sebebiyle içerisinde 12 öğrencinin olduğu servis devrildi.

Bodrum'da yoldaki buzlanma sebebiyle içerisinde 12 öğrencinin olduğu servis devrildi.



Sabahın erken saatlerinde ilçedeki özel bir okula öğrenci taşıyan Gürkan Çıplak Yönetimindeki 48 S 1283 plakalı minibüs, Bağla - Gürece yolunda seyrettiği sırada yoldaki buzlanma sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki trafik tabelasını devirerek şarampole giren minibüs devrildi. Kazanın ardından büyük şok yaşayan öğrenciler, olayı yara almadan atlattı. 5 ilkokul, 2 ortaokul ve 5 lise olmak üzere 12 kazazede öğrenci, başka bir araçla okullarına gönderildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.



Bağla- Gürece yolunda seyreden araçların ise buzlanma sebebiyle ilerleyemedikleri görüldü. Bir süre patinaj yapan araçlardan bazıları rampadan çıkamazken, kimileri de güçlükle çıktı.



Bölgeye gelen iş makinesi de buzlanma olan yolda çalışma başlattı. Yol, jandarma ekiplerince bir süre trafiğe kapatıldı. Kimi sürücülerde buzlanmanın olduğu yolda önlem alınmamasına tepki gösterdi. Kazaya karışan araç, jandarmanın incelemesinin ardından bölgeden kaldırıldı. - MUĞLA

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