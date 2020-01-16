Bodrum'da öğrenci ve velilere "Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'da öğrenci ve velilere 'Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eğitimi' - Son Dakika

Bodrum'da öğrenci ve velilere "Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eğitimi"

6 saat önce

Bodrum ilçesinde "Okullara Gidiyoruz" projesi kapsamında öğrenci ve velilere "Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eğitimi" verildi.

Bodrum'da öğrenci ve velilere

Bodrum ilçesinde "Okullara Gidiyoruz" projesi kapsamında öğrenci ve velilere "Sınav Kaygısı ve Motivasyon Eğitimi" verildi.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitime öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Ahmet Özsaylak tarafından verilen eğitimde, öğrencilerin sınav öncesi yaşadığı stresin önlenmesi, sınav öncesi ve sınav anında neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler anlatıldı.

İki seans olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk seansına öğrenciler, ikinci seansına ise velileri katıldı.

Bodrum'daki tüm ortaokullarda verilecek eğitimin 28 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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