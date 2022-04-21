Bodrum'da öğrenciler "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösteriyi sahneledi - Son Dakika
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Bodrum'da öğrenciler "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösteriyi sahneledi

21.04.2022 18:17
Bodrum'da öğrenciler "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösteriyi sahneledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencileri, "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösterinin sekizincisini sahneledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencileri, "Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal" adlı gösterinin sekizincisini sahneledi.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk oyunları gösterisine, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Müdürü Emin Geçin, okul öğretmenleri ve velileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, Kurtuluş Savaşı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu video görüntüleri ve halk oyunları ile anlatıldı. Yaklaşık 160 öğrencinin sahne aldığı etkinlikte, zeybek, Karadeniz, Trakya, Teke, Doğu yöresi oyunları sergilendi.

Kaymakam Bayar, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul öğretmenleri İlkem Karaçiçek ve Ayla Danacı Taşkan'a çiçek takdim etti.

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Hisarcık, Bodrum, Muğla, Bitez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da öğrenciler 'Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal' adlı gösteriyi sahneledi - Son Dakika


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