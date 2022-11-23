Bodrum'da öğrenciler yağış nedeniyle evlerine gönderildi - Son Dakika
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Bodrum'da öğrenciler yağış nedeniyle evlerine gönderildi

23.11.2022 15:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eğitim öğretim gören öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amacıyla evlerine gönderildi. İlçede etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve ilçeleri için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenen yağış bugün öğle saatlerinde başladı.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Bodrum'da eğitim öğretime yarım günlük ara verildi, öğrenciler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı evlerine gönderildi. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlçemiz genelinde, öğleden sonra beklenen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tedbir amaçlı olarak saat 13.00 itibariyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Öte yandan yağışla birlikte yollar göle döndü. Araçlar, yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle Akyarlar - Turgutreis yolu trafiğe kapandı. Sel suları ile yukarından gelen dal parçaları ve taşların Rasih Çelik üst geçidinin olduğu noktada yolu tıkadığı ve yolda suyun biriktiği öğrenildi. Yoldan geçemeyen sürücüler, alternatif güzergahları kullandı. Yolu açmak için çalışma başlatıldı. Yalıkavak'ta da yağmurla göle dönen yolda araçların güçlükle ilerlediği gözlendi. Arıza yapan araçlar yolda kaldı. İlçede yağış aralıklarla sürüyor.

Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Fırtına, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da öğrenciler yağış nedeniyle evlerine gönderildi - Son Dakika

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