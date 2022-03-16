Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi - Son Dakika
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Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

16.03.2022 17:46
Bodrum'da öğrenciler kıyıyı, dalgıçlar denizi temizledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı, öğrenciler de kıyıdaki çöpleri topladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 2015'te hayata geçirilen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği, Ortakent Mahallesi Müsgebi sahilinde devam etti.

Etkinlikte gönüllü dalgıçlar, denize dalarak dipteki atıkları temizledi. Bodrum Dr. Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak etkinliğe destek verdi.

Dalgıçlar ve çocukların topladığı 400 kilogram atık, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Denizden plastik, metal, lastik, ahşap ve cam atıkları çıktı.

Çalışma sonunda toplanan atıklar Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma dron ile havadan, su altı kamerasıyla da deniz dibinden görüntülendi.

Etkinliğin Müsgebi sahilinden sonraki etabının İçmeler'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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