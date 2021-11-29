BODRUM'DA ÖĞRENCİLER, POLİSLERDEN TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde trafik polisi ekipleri 'Okulumun ve Ailemin Polisiyim' projesi kapsamında okullarda uygulamalı ve teorik temel trafik eğitimi verdi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 'Okulumun ve Ailemin Polisiyim' projesi kapsamında okullarda trafik güvenliği konusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim vermeye başladı. Bu kapsamda, ekipler bugün Cumhuriyet Ortaokulu ve Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda uygulamalı ve teorik olarak eğitim düzenledi. İnteraktif katılımın olduğu uygulamada öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi. Öte yandan, eğitimin amacının trafik kurallarını çocuklara erken yaşta öğretmek olduğu belirtilirken kurallara uymayan ebeveynlerini bu konuda uyarmaları gerektiği anlatıldı.