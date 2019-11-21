Bodrum'da öğrenciler ve aileleri yunuslarla eğlendi

Bodrum ilçesindeki yunus gösteri merkezinde, ara tatil dolayısıyla öğrenci ve ailelerine yönelik gösteri etkinliği düzenlendi.

Güvercinlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren merkezde düzenlenen ücretsiz etkinliğe, Bodrum ve çevre ilçelerden çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı. Etkinlikte iki yunus, eğitmenleri eşliğinde çeşitli gösteriler yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren gösterilerde öğrenciler ve aileleri keyifli dakikalar yaşadı.

Bodrum Yunus Parkı İşletmecisi İsmet Parmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara tatil dolayısıyla öğrencilere değişik bir gün yaşatmak ve kültürel etkinliklere dahil olmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe 500'e yakın öğrenci ve velinin destek verdiğini ifade eden Parmak, "Çocukların sevinçlerini ve mutluluklarını görünce bizde çok mutlu olduk. Onlarla güzel bir gün geçiriyoruz. Tamamen ücretsiz bir etkinlik yaptık. Şovumuzda oldukça ilgi gördü, izdiham yaşandı." diye konuştu.

Yunus parka ilk kez geldiğini belirten öğrenci velisi Nükhet Özgen ise gösterileri mutluluk ve şaşkınlıkla izlediklerini ve çok keyif aldıklarını söyledi.

Yunus gösterisini izleyenlerden 5'inci sınıf öğrencisi Birey Demir Bitnel de haha önce de yunus gördüğünü belirterek, "Onlar oldukça titiz hayvanlar. Yunuslara zarar verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onları çok seviyorum." ifadesini kullandı.