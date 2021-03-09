Bodrum'da öğrencilerden barınmaya muhtaç kimsesiz ve evsizlere ziyaret - Son Dakika

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ve öğrenciler, bir pansiyonda kalan barınmaya muhtaç kimsesiz ve evsizleri ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen ziyarette Korkmaz ve öğrenciler, pansiyonda kalan barınmaya muhtaç, kimsesiz ve evsiz misafirlerle bir araya geldi.

İhtiyaç sahiplerine, Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi yiyecek içecek bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ikramlar sunuldu, kuaförlük bölümü öğretmen ve öğrencilerince de saç kesimi ve bakım işlemleri yapıldı.

Projeye İlçe Milli Eğitim Müdürümü Aslan Korkmaz'ın yanı sıra, Şube Müdürleri Maral Takeş ve Günay Çınar'da katıldı.

Korkmaz, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.