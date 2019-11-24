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Bodrum'da Öğretmenler Günü Konserine yoğun ilgi

6 saat önce

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Turgutreis Belediye Konservatuar Derneği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verildi.

Bodrum'da Öğretmenler Günü Konserine yoğun ilgi, System.String[]

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Turgutreis Belediye Konservatuar Derneği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri verildi.


Hüseyin Boyacı İlkokulu Okul Aile Birliği yararına Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Turgutreis Belediye Konservatuar Derneği Korosu öncesinde sahneye çıkan Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencilerinden oluşan koro 'Senin Adın Öğretmen' isimli şarkıyı seslendirdi. Öğrenciler daha sonra sahne önünde bulunan çiçekleri alarak öğretmenlerine verdi. Öğrencilerin bu sürprizi salonu dolduran herkes tarafından alkışlandı.


Öğrencilerin performansının ardından Ayşe Yazgan Batıgün ve Ahmet Sabancı şefliğinde sahneye çıkan Turgutreis Belediye Konservatuar Derneği Korosu, 2 bölümden oluşan konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Muhayyer Kürdi, Kürdili Hicazkar, Hicaz ve Segah eserlere yer verildi.


Konser sonunda konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere çiçek ve plaket takdim edildi. - MUĞLA

Turgutreis, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:21 Kaynak: İHA
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