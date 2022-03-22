Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu

22.03.2022 12:25

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ölü caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için DEKAMER ekipleri inceleme başlattı.

Torba Mahallesi sahilinde, saat 07.30 sıralarında, yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir caretta caretta olduğunu fark etti. Dalgalarla hareket ettiği için yaralı olduğu zannedilen 70 santimetre boyunda, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının kurtarmak için çevredekiler harekete geçti. Bölgedeki belediyeye ait kafeteryada çalışanlar, balık kepçesi yardımıyla deniz kaplumbağasına müdahalede bulundu. Güçlükle kıyıya çıkartılan deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Durum, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerine bildirildi. Vücudunda ya da kabuğunda herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılmak üzere yetkililer tarafından teslim alınacağı bildirildi.Kafeteryada çalışan Sabri Yılmaz, deniz kaplumbağasının önce yaralı olduğunu zannedip, kurtarmak için çalışma başlattıklarını belirtip, "Ölü olduğunu fark edince durumu DEKAMER'e bildirdik" dedi.


Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu
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Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu Son dakika haberleri | Bodrum'da denizde ölü caretta caretta bulundu Nesli tükenmekte olan ölü caretta caretta görenleri şok etti Nesli tükenmekte olan ölü caretta caretta görenleri şok etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bodrum sahilinde ölü careta caretta bulundu - Son Dakika


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