Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Ölü Caretta Caretta Karaya Vurdu

Bodrum'da Ölü Caretta Caretta Karaya Vurdu

35 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bir şekilde kıyıya vurdu.

Bodrum'da Ölü Caretta Caretta Karaya Vurdu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bir şekilde kıyıya vurdu. Sabah saatlerinde bir çoban koyda dolaştığı sırada kıyaya vurmuş dev bir deniz kaplumbağası buldu. Durumu yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine zabıta ekipleri geldi. Kaplumbağanın öldüğünü gören ekipler, deniz kaplumbağaları araştırma kurtarma ve rehabilitasyon merkezi durumdan haberdar etti. Yapılan ilk incelemede dev caretta carettanın kabuğunda ve vücudunda kesici bir alet izine rastlanmadı. Dalyana gönderilen kaplumbağanın ölüm nedeninin yapılacak olan araştırma sonucu belirleneceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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