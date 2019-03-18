Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

Bodrum'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.

Bodrum'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.

Haremtan sahilinde hareketsiz caretta carettayı fark eden bir çoban, belediyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 40 kilogramlık ölü deniz kaplumbağasını, incelemelerin ardından bölgeden aldı.

Caretta carettanın vücudunda ateşli silah, bıçak ve benzeri yara izine rastlanmadığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:43 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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