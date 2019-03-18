Bodrum'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.



Haremtan sahilinde hareketsiz caretta carettayı fark eden bir çoban, belediyeye ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 40 kilogramlık ölü deniz kaplumbağasını, incelemelerin ardından bölgeden aldı.



Caretta carettanın vücudunda ateşli silah, bıçak ve benzeri yara izine rastlanmadığı belirtildi.

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