Bodrum'da önce sağanak, sonra dolunay
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BODRUM'da dün gece bir anda başlayan sağanak, tatilcileri hazırlıksız yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:38 Kaynak: DHA
BODRUM'da dün gece bir anda başlayan sağanak, tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Gökyüzündeki ay manzarası ise birçok kişi tarafından seyredilirken fotoğrafları çekildi. Bodrum
'da yaz mevsiminde kısa süreli etkili olan gök gürültülü yağmur, şaşkınlıkla karşılandı. Saat 22.00 sıralarında başlayan yağmur, ilçenin bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak şeklinde etkili oldu. Bodrum semalarında 30'un üzerinde şimşek ve yıldırım görüldü. O anlar, kış mevsimini hatırlatan manzaralar oluşturdu. Kentteki hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü.
Öte yandan gökyüzündeki dolunay, eşsiz bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar seyir zevki yaratan dolunayın fotoğraf ve görüntülerini çekti.
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