Son dakika! BODRUM'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika! BODRUM'DA ORMAN YANGINI

10.07.2022 16:41

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bodrum ilçesi Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda işçi sevk edildi. Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! BODRUM'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! BODRUM'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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