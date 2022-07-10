Son dakika! BODRUM'DA ORMAN YANGINI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bodrum ilçesi Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda işçi sevk edildi. Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.