Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI

17.04.2022 08:17

Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi. Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.

Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI
Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI - Son Dakika
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