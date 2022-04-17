Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını

17.04.2022 08:28

Bir son dakika haberine göre Bodrum'da orman yangını MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı.

Bodrum'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle büyük bir alana yayıldı.

Sbah saat 5: 00 civarlarından Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi. Yakaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerleyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için cana başla çalıştı. Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. 3,5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor.

Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını
Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını
Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını
Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını
Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını
Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını
Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını - Son Dakika


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