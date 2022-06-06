Bodrum'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Bodrum'da orman yangını (2)

06.06.2022 16:24
Bodrum'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBitez Mahallesi Balcılar mevkisinde tarım arazilerinin de olduğu orman ve otluk alanda çıkan yangına 2 arazöz, 10 itfaiye ve 1 yangın söndürme helikopteri ve TOMA müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bitez Mahallesi Balcılar mevkisinde tarım arazilerinin de olduğu orman ve otluk alanda çıkan yangına 2 arazöz, 10 itfaiye ve 1 yangın söndürme helikopteri ve TOMA müdahale etti. Bölgedeki mahallelerde oturan vatandaşlar ile birçok sivil toplum kuruluşu üyesinin de destek verdiği söndürme çalışmalarla yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında,ilk belirlemelere göre 8 hektar alan zarar gördü, 15 arı kovanı yandı. Söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş dumandan etkilendi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgede incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras, çok güçlü bir poyraz olduğuna dikkati çekip, "Balcılar mevkisinde çıkan yangın Bitez Mahallasi Köyiçi mevkisine doğru devam ediyor. Ekipler yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Bölgemizdeki helikopter müdahale etti. Şu an için büyük bir tehlike görünmüyor" dedi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),


Bodrum'da orman yangını (2)
Bodrum'da orman yangını (2)
Bodrum'da orman yangını (2)
Bodrum'da orman yangını (2)
Bodrum'da orman yangını (2)
Bodrum'da orman yangını (2)
Bodrum'da orman yangını (2)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da orman yangını (2) - Son Dakika

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