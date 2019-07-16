Bodrum'da orman yangını (2)

2 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. Yapılan incelemede 2 hektar çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

BODRUM (Muğla),

