Bodrum'da orman yangını (2)
9 saat önce
2 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜMuğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:01 Kaynak: DHA
2 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. Yapılan incelemede 2 hektar çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
BODRUM (Muğla),
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