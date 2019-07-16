Son Dakika Haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)
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Bodrum'da orman yangını (2)

9 saat önce

2 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜMuğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.

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2 HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte güçlükle söndürüldü. Yapılan incelemede 2 hektar çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
BODRUM (Muğla),


Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:01 Kaynak: DHA
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