Bodrum'da orman yangını (2)
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:30 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde orman yangını çıktı. Gündoğan
Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.
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