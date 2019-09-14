Son Dakika Haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)
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Bodrum'da orman yangını (2)

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Mumcular Mahallesi Gökpınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 10'a yakın arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bodrum'da orman yangını (2)

Gökpınar, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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