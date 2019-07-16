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Bodrum'da orman yangını

10 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.
Bodrum'da orman yangını
Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:15 Kaynak: AA
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