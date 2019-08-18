Bodrum'da orman yangını
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BODRUMilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
BODRUMilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekiplerinin helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahalesi sürüyor. Bodrum
'un Mumcular Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz gönderildi. Milas
'taki orman yangınında görev yapan 9 söndürme helikopterinden 1'i de Mumcular'a yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangını çıkış nedenin henüz belirlenemediği bildirildi.
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