Son Dakika Haberleri: Bodrum'da orman yangını
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Bodrum'da orman yangını

1 saat önce

Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ekiplerinin helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahalesi sürüyor.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz gönderildi. Milas'taki orman yangınında görev yapan 9 söndürme helikopterinden 1'i de Mumcular'a yönlendirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangını çıkış nedenin henüz belirlenemediği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yanan ormanlık alandan helikopterden çekilen görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:33 Kaynak: DHA
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