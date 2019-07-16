Son Dakika Haberleri: Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor

9 saat önce

Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor Bodrum'un ciğerleri yanıyorMUĞLA - Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bodrum'un ciğerleri yanıyor
MUĞLA - Bodrum'un Gündoğan mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Gündoğan mahallesi Yayladağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüyen yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.
Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor
Gündoğan, Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
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