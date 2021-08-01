Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor - Son Dakika

Yangın öğle saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yerleşim yerlerinde 150 metre uzaklıkta başlayan yangın, bölgedeki otellerden birine sıçradı. Otelde kalan vatandaşlar tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilmeye başlandı.

ANONS YAPILIYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.

BELEDİYE UYARI YAPTI: LÜTFEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesabından ise vatandaşlara uyarılar yapıldı. Paylaşımda, "Yangın söndürme ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak adına acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayınız" ifadeleri yer aldı.

5 İLDE 11 YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verilere göre 100 yangından 89'u kontrol altına alındı. 5 ildeki 11 yangına müdahale devam ediyor.

MANAVGAT'TA 2 YANGIN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

2 orman işçisinin Manavgat'taki yangında yaşamını yitirmesiyle bölgede yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Tüm programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Manavgat'a gitti. Burada havadan incelemelerde bulunan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bilgi aldı. Erdoğan daha sonra incelemelerine devam etmek üzere Marmaris'e geçecek.