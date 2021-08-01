Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor - Son Dakika

Yangın öğle saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yerleşim yerlerinde 150 metre uzaklıkta başlayan yangın, bölgedeki otellerden birine sıçradı. Otelde kalan vatandaşlar tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilmeye başlandı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.
Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesabından ise vatandaşlara uyarılar yapıldı. Paylaşımda, "Yangın söndürme ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak adına acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayınız" ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verilere göre 100 yangından 89'u kontrol altına alındı. 5 ildeki 11 yangına müdahale devam ediyor.
2 orman işçisinin Manavgat'taki yangında yaşamını yitirmesiyle bölgede yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Tüm programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Manavgat'a gitti. Burada havadan incelemelerde bulunan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bilgi aldı. Erdoğan daha sonra incelemelerine devam etmek üzere Marmaris'e geçecek.
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