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Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor - Son Dakika

Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor

01.08.2021 12:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine 150 metre uzaklıkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bölgedeki evlere ve otellerden birine sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği bölgede yaşayan insanlar ve otelde kalan tatilciler görevliler tarafından tahliye edilmeye başlandı.

Yangın öğle saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yerleşim yerlerinde 150 metre uzaklıkta başlayan yangın, bölgedeki otellerden birine sıçradı. Otelde kalan vatandaşlar tekne ve sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilmeye başlandı.

ANONS YAPILIYOR

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın nedeniyle yetkililer ses sistemleri vasıtasıyla mahalledeki otel ve evlerin boşaltılması yönünde sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor

BELEDİYE UYARI YAPTI: LÜTFEN TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesabından ise vatandaşlara uyarılar yapıldı. Paylaşımda, "Yangın söndürme ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak adına acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayınız" ifadeleri yer aldı.

Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor

5 İLDE 11 YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verilere göre 100 yangından 89'u kontrol altına alındı. 5 ildeki 11 yangına müdahale devam ediyor.

MANAVGAT'TA 2 YANGIN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

2 orman işçisinin Manavgat'taki yangında yaşamını yitirmesiyle bölgede yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Tüm programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Manavgat'a gitti. Burada havadan incelemelerde bulunan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bilgi aldı. Erdoğan daha sonra incelemelerine devam etmek üzere Marmaris'e geçecek.

Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor

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Son Dakika Güncel Bodrum'da orman yangını nedeniyle evler ve oteller boşaltılıyor - Son Dakika


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