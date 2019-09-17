Son Dakika Haberleri: Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu

16 dakika önce

Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)KAYIP KİŞİ KALDIĞI OTELE GERİ DÖNDÜMuğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü.

Bodrum'da, ormanda kaybolan İngiliz turist otelde bulundu (2)

KAYIP KİŞİ KALDIĞI OTELE GERİ DÖNDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eşiyle birlikte ormanlık alanda gezintiye çıktıktan sonra kaybolan İngiliz turist farklı bir yoldan oteline döndü. Kaybolan eşinin arama çalışmalarını Pedasa Antik Kentinde ekiplerle birlikte takip eden Wal Bruke'un eşi Carol Bruke, eşinin sesini telefonda duyunca gözyaşlarına boğuldu.

AFAD, Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonlanırken Carol Bruke, polis ekipleri tarafından çiftin Gümbet Mahallesi'nde kaldıkları otele götürüldü. Çiftin tatillerinin son günü olduğu ve saat 22.00'de İngiltere'ye dönecekleri öğrenildi.

Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu

turist, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da kaçak yapı tespit çalışması başlatıldı
Bodrum'da 20 bin kişi yeni bir meslek sahibi olacak Mansur Yavaş talimat verdi Atatürk Orman Çiftliği kurtuldu İBB Başkanı İmamoğlu: İhalelere ilişkin soruşturma başlatacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:30:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]