Son Dakika Haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda yangın (2)
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Bodrum'da ormanlık alanda yangın (2)

1 saat önce

MÜDAHALE SÜRÜYORBodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (2), System.String[]

MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için iş makineleri ve arazözler ile önlem alındığı belirtildi. Karadan orman işçilerinin arazözler ve belediye araçları ile havadan da 6 helikopterle söndürme çalışmaları devam ediyor.


Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:19 Kaynak: DHA
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