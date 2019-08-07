Son Dakika Haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda yangın (3)
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Bodrum'da ormanlık alanda yangın (3)

1 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDIBodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (3), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

BODRUM (Muğla),


Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:04 Kaynak: DHA
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