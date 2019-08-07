Bodrum'da ormanlık alanda yangın (3)
1 saat önce
KONTROL ALTINA ALINDIBodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:04 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Bodrum'a bağlı Mumcular Mahallesi Bayır Küme Evleri yakınlarında saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
BODRUM (Muğla),
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