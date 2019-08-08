Son Dakika Haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda yangın (4)
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (4)

19 dakika önce

BODRUM VE MİLAS'TA 46 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 46 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bodrum'da ormanlık alanda yangın (4), System.String[]

BODRUM VE MİLAS'TA 46 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 46 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bodrum'un Mumcular Mahallesi Karası mevkiinde başlayan yangına saat 14.25'te ilk müdahale yapıldı. Yangına 39 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 31 su tankeri, 12 pikap, 14 helikopter, 10 dozer, 10 trayler, 18 teknik personel, 6 memur, 270 yangın söndürme İşçisi, 6 jandarma, 10 belediye personeli söndürme çalışmalarına katıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milas'ın Tuzabat Mahallesi Boğa Yokuşu mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına ise 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 4 pikap 3 helikopter, 1 dozer, 1 trayler, 5 teknik personel, 2 memur, 35 işçi katıldı" dedi.
Müdür Demirci, Bodrum'da 40, Milas'ta ise 6 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.


Bodrum, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor
Erdoğan, Kaz Dağları için kurmaylarına talimat verdi: Gereğini yapın Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 08:03:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda yangın (4)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]