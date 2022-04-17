Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

17.04.2022 19:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki bozuk orman, makilik ve hazine arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye arazözler ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmasına, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi.

Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Bayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Rüzgarın oldukça etkili olduğunu ifade eden Bayar, "Yangına 10 arazöz müdahale etti. Yangının çevresi kontrol altına alınmış durumda. Sahada ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili ekiplerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Bölgede içinde kimse olmayan bir harabe ev kısmen yandı." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aras da yangına tüm ekiplerin ve gönüllülerin hızla müdahale ettiğini kaydetti.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2,5 hektarlık bozuk orman, makilik ve hazine arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

YORUMLAR
500
BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI

İtfaiye, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Son Dakika


Son Dakika
19:31 CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı
19:26 Amasya'da taş yüklü kamyon, hafif ticari aracın üstüne devrildi: 1 ölü 2 yaralı
19:25 Rusya'nın, önündeki tek engel Türkiye! Ukrayna'nın batırdığı kruvazörün yerini doldurmak için boğazları kullanmalı
19:22 İki başkan adayı da aynı teknik direktörü istiyor! İşte Galatasaray'ın yeni hocası
18:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin 4 sorusunu tekrarladı: 'Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!'
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü: Türkiye her daim Filistin'in yanındadır
18:42 Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti! Mario Balotelli gelecek hafta forma giyemeyecek
18:00 Emre Belözoğlu'nu sinirlendirecek hamle! Beşiktaşlı futbolcu için Galatasaray da devreye girdi
17:52 Rusya ve Ukrayna Mariupol hakkında farklı açıklamalarda bulundu!
17:38 Metin Şentürk iftar programı için espriyi patlattı: Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 19:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement