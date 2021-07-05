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Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde... - Son Dakika

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

05.07.2021 07:27
Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde..., System.String[]

Önceki gün Bodrum'da objektife takılan iş dünyasının başarılı ismi Önder Fırat'ın yanında spor spikeri Şükran Albayrak vardı.

Önceki gün Bodrum'da objektife takılan iş dünyasının başarılı ismi Önder Fırat'ın yanında spor spikeri Şükran Albayrak vardı.

Kısa bir araştırmayla, Önder Fırat ve Şükran Albayrak'ın 6 aydır flört ettiğini öğrendim.

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

Şu sıralar Fırat'ın Bodrum'daki evinde tatil yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de plaj dönüşü fotoğraflanmaktan kurtulamadı.

Çifti meğer spor tutkuları bir araya getirmiş.

Spor haberciliğinin başarılı isimlerinden olan ve Tivibu Spor'da ana haber bültenini sunan Şükran Albayrak, uzun yıllar Fenerbahçe Bayan Basketbol ve Milli Takım'da forma giymişti.

Bilindiği gibi ünlü sanayici de sıkı bir spor tutkunu ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde asbaşkanlık yapmış bir isim.

Bu arada şortuyla objektife takılan Önder Fırat hem yeni saç modeli hem de fit vücuduyla dikkat çekerek, "aşk yaramış" dedirtti.

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

Aşkın ilk fotoğrafı

Geçtiğimiz hafta aşk yaşadıkları haberlerini doğrulayan Selin Şekerci ve İbrahim Selim'in birlikte ilk karelerini çekmek bana nasipmiş!

Nisan ayında oyuncu-sunucu İbrahim Selim'in programına katılan Selin Şekerci, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve Selim'e övgüler yağdırmıştı.

Haklarında çıkan aşk iddiaları için "Evet, doğru. Şu an her şey çok güzel ve yolunda" diyen güzel oyuncu, önceki gün sevgilisiyle Zorlu'da alışveriş yaparken karşıma çıktı.

Marmaris tatiline çıkmadan önce İbrahim Selim kendisine kıyafet bakarken, Selin Şekerci telefonu elinden düşürmedi!

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

Mezuniyet sevinci

İş dünyasından birçok ünlü ismin tercihi olan Tarabya İngiliz Okulları, düzenliği bir törenle 12'nci sınıf öğrencilerini mezun etti.

Horizon Group Kurucusu, Tarabya İngiliz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin'in ev sahipliğinde düzenlenen törende diplomalarını alan öğrenciler okulu bitirmenin sevincini ve burukluğunu bir arada yaşarken, aileleri gururluydu.

Cenk-Nevin Torun çiftinin oğlu Şan ve Yelda-Hakan Tiftik çiftinin kızları Defne de mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler arasındaydı.

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

Önder Fırat - Şükran Albayrak

Ayrı kalamıyorlar

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini geçen ay noktalayan Aslı Sipahi ve Nuri Ensari, birbirinden daha fazla ayrı kalamamış! Yeniden bir araya gelen çift, birkaç gün önce bir balıkçıda yemek yerken görülmüş.

Sipahi ve Ensari ayrılık kararı aldıktan sonra sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını da silmişti. Daha önce de bir kez ayrılıp barışan çiftin bu kez kesin olarak ilişkiye nokta koyduklarını düşünmüştüm.

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

Ama onlarla aynı balıkçıda yemek yiyen arkadaşım, ikilinin çifte kumrular gibi olduğunu söyledi. Arkadaşım, uzaktan bir kare de fotoğraf çekmiş. Fotoğrafı gördükten sonra Aslı Sipahi'yi aradım, o da barıştıklarını doğrulayarak, "Kaldığımız yerden devam" dedi.

Türk lezzetlerini dünyaya tanıttılar

Gastronomi dünyasını bir araya getiren GastroShow, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş. Kurucu Ortağı Salih Ünlü de birçok Türk lezzetini ismiyle dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

" Türkiye'de bile turistlerin genelde gittiği restoranlarda mantının, lahmacunun adının farklı yazıldığını görüyorum. Ülkemizde İngilizce menülerde de dönerin döner, mantının mantı, lahmacunun da lahmacun olarak yazılmasını ve bu isimlerin turistler tarafından öğrenilmesini hedefliyoruz."

Bu önerisi takdirle karşılanan Salih Ünlü, Dünya Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Eric Wolf ile birlikte fuarı gezerek Türk lezzetlerini tanıttı.

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

Salih Ünlü - Eric Wolf - Serkan Mutlu

Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde...

Selin Şekerci, Önder Fırat, Bodrum, Fırat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bodrum'da ortaya çıkan sürpriz aşk! Önder Fırat ve Şükran Albayrak tatilde... - Son Dakika Magazin


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