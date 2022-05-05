Bodrum'da, ot biçme makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi öldü - Son Dakika
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Bodrum'da, ot biçme makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi öldü

05.05.2022 00:37
Bodrum'da, ot biçme makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde babası O.K. ile tarlada 48 TF 154 plakalı traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan Nebi K. (38) makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

Nebi K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

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Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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