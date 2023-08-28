Bodrum'da otelde silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bodrum'da otelde silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Son Güncelleme: 28.08.2023 07:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille otele gelen 3 kişi ile oteldeki 3 kişi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille otele gelen 3 kişi ile oteldeki 3 kişi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

1 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Dün saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otele gelen kimliğini henüz öğrenilemeyen 3 kişi ile otelde konaklayan 3 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) kendi imkanlarıyla özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan Mert Ali A. (17) da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Türkbükü, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da otelde silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da otelde silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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