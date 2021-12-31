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Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi - Son Dakika

Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi

31.12.2021 16:42

Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi Yaşanan yoğunluk sebebiyle denetimler 2 katına çıktı.

Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi

Yaşanan yoğunluk sebebiyle denetimler 2 katına çıktı. Maske ve kimlik ile HES kodu kontrolleri yapıldı.

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyenler, trafik yoğunluğu oluşturdu. Denetimler çerçevesinde maske ve kimlik ile HES kodu kontrolleri yapıldı. Kış aylarında günlük ortalama 2 bin kişinin giriş yaptığı Bodrum'da, yazlık sahibi olanlar ve yerli turistlerle birlikte, yılbaşında nüfusun yaklaşık 500 bine ulaştığı öğrenildi.

Yılbaşını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı. 2022 saatler kala Bodrum trafiği kitlendi. Nüfus yaklaşık 500 bin olurken trafik kontrolleri 2 katına çıktı. Otel dolulukları turizmcinin yüzünü güldürdü. 14 gündür süren konserler den dolayı Bodrum'da hareketlilik başlamıştı. 31 Aralık günü çevre şehirlerden, büyükşehirlerden gelenlerle birlikte oteller yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı. Bir çok otel ve işletme sahibinin yüzü yılbaşından dolayı yüzü güldü. Bodrum Belediye Meydanında Sertap Erener Bodrumlularla 2022'ye girecek. Otellerde ve işletmelerde ise bir birinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Jandarma Bodrum girişinde denetimleri sıklaştırdı

Bodrum girişinde Jandarma ekipleri kimlik sorgusu ve narkotik köpeklerle arama yaptı. 2 katına çıkan denetimlerde emniyet güçleri ve jandarma ekipleri 24 saat ilçeye giren çıkanları denetleyeceği öğrenildi.

Azka Otel yönetim kurulu Başkanı Bülent Kaya otellerin dolduğunu ifade ederek "otellerin geçen senelere nazaran doluluk oranları daha fazla. 14 günlük etkinliğin çok fazla etkisi oldu. sadece otellerde değil diğer işletmelere de çok fazla faydası oldu. Bodrum yazı aratmıyor. Yapılan aşı tuttu 14 günlük etkinlik Bodrum'a hareketlilik getirdi. Yazın müzikten şikayet edenler bu konserlerde en ön saflarda eğleniyor. İyi sanat ve organizasyon hiç kimseye rahatsızlık vermez. Sanata ve sanatçıya destek verip bundan nemalanmak çok daha akıllıca olacaktır" dedi.

Turizmci Zeynel Kılınç ise otelelere girişlerin başladığını belirterek "Yılbaşı için bugün girişler başladı. Yüzde yüz doluluk oranını yakalamış olacağız. Bodrum'daki hareketliliği getiren bu etkinlikler otelleri ve işletmelerin yüzünü güldürdü.

Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi
Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi
Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi
Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi
Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi
Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi
Bodrum'da oteller doldu, trafik kitlendi

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HES kodu, Bodrum, Muğla, Otel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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