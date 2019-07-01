Son Dakika Haberleri: Bodrum'da otluk alanda yangın (2)
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Bodrum'da otluk alanda yangın (2)

3 dakika önce

SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Bodrum ilçesinde, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 3.5 saatte söndürüldü.

Bodrum'da otluk alanda yangın (2), System.String[]

SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 3.5 saatte söndürüldü.  Çok sayıda orman işçisinin de katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da iki helikopterle destek verilirken, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

BODRUM, (Muğla),


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:02 Kaynak: DHA
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