Son Dakika Haberleri: Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bitez Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınında otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Etkili olduğu yaklaşık 5 dönümlük alanda soğutma çalışmasının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:21 Kaynak: AA
Muğla, İtfaiye, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Hilal Altınbilek, mayolu haliyle plajda ilgi odağı oldu Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Model Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk, öpüşürken görüntülendi Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 20:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]