Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:21 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bitez
Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınında otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Etkili olduğu yaklaşık 5 dönümlük alanda soğutma çalışmasının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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