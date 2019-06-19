Son Dakika Haberleri: Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın
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Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın

36 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Peksimet Mahallesi'nde otluk ve çalılık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, geniş bir alana yayılan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:14 Kaynak: AA
Muğla, İtfaiye, Bodrum, Güncel
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