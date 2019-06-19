Bodrum'da otluk ve çalılık alanda yangın
36 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:14 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, otluk ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Peksimet Mahallesi'nde otluk ve çalılık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen itfaiye ekipleri, geniş bir alana yayılan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi.
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