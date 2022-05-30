Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

30.05.2022 20:49
Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Müskebi Mahallesi Üniversite Caddesi kenarındaki otluk ve makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin evlere yaklaştığı yangın, itfaiye ve vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının etkili olduğu yaklaşık dört dönümlük alanda soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: AA

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