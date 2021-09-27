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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

27.09.2021 23:13
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akyarlar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Akyarlar, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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