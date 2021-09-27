Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Akyarlar Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.
Alevler, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA
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