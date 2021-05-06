Bodrum'da otomobil bir anda alev topuna döndü - Son Dakika

Bodrum'da otomobil bir anda alev topuna döndü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Motor kısmından çıkan alevler otomobili küle çevirdi.

Bodrum'dan Turgutreis istikametine giden bir otomobil ortakent kavşağına yaklaştığında bir anda alev aldı. Otomobilin motor kısmında başlayan yangın aracı alev topuna çevirdi. Patla riskine karşı olay yerine gelen 911 Muğla arama kurtarma ekibi ise yolda güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili güçlükle söndürdü. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından Bodrum-Turgutreis yolu trafiğe tekrar açıldı.