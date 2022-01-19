BODRUM'DA OTOMOBİL ÇALDI, SÖKE'DE VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir otomobili, içerisindeki 30 bin TL parayla çaldığı ileri sürülen Kadir A. (19), Aydın'ın Söke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yöne girip kaçmaya çalıştığı sırada sırtından vurularak yakalandı.

Bodrum ilçesinde dün gece 48 UN 001 plakalı otomobil, iddiaya göre, içerisindeki 30 bin TL para ile birlikte çalındı. Otomobilin Söke istikametine doğru gitmekte olduğu bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Çalınan otomobil, sabah 10.00 sıralarında Kuşadası ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Takibe alınan otomobilin saat 17.00 sıralarında Yenikent Mahallesinden ilçe merkezine girdiğinin görülmesi üzerine polis ekiplerince sürücüye 'dur' ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü ters yöne girerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis havaya ve otomobile ateş aştı. Açılan ateş sonucu sürücü Kadir A. sırtından isabet eden kurşunla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir A., tedaviye alındı. Otomobilde olduğu öne sürülen 30 bin TL'ye ise rastlanılamadı. Otomobil emniyetin otoparkına çekilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.