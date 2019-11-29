Son Dakika Haberleri: Bodrum'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Bodrum'da otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Bodrum'da otomobil devrildi: 3 yaralı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Özcan Negiş'in kullandığı 07 GOB 96 plakalı otomobil, Bodrum- Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde devrildi.

Kazada, sürücü Negiş ile araçtaki Uğurcan ve Mehmet Negiş yaralandı.

Yaralılar olay yerinde gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Bodrum'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Bodrum, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
Kartal'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 05:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da otomobil devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]