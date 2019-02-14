Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 13 Yaralı

Bodrum'da Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 13 Yaralı

2 saat önce

BODRUM'da, otomobil ile liselilerin taşındığı servis minibüsü virajda çarpıştı.

Bodrum'da Otomobil ile Öğrenci Servisi Çarpıştı: 13 Yaralı, System.String[]
BODRUM'da, otomobil ile liselilerin taşındığı servis minibüsü virajda çarpıştı. Kazada, sürücüler ve 11 öğrenci yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali M., yapılan testte, 1.65 promil alkollü çıktı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ali M. yönetimindeki 48 VD 178 plakalı otomobil, virajda, lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Demir'in kullandığı 48 S 0859 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücüler ile servisteki 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Ali M.'nin, yapılan testte, 1.65 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:50 Kaynak: DHA

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