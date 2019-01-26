Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü (3)
8 dakika önce
ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYORMuğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik
(27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas
Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Çağlar Bencik'in babası Şenol Bencik ve akrabalarının, cenazelerin ilk olarak getirildiği Bodrum Devlet Hastanesi
morgu önünde uzun süre gözyaşı döküp beklediği görüldü. Cenazelerin Muğla'ya götürülmesinin ardından ölenlerin yakınları, hastanenin morgu önünden ayrıldı. Mehmet Can
MERAL/ BODRUM (Muğla),
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:54 Kaynak: DHA
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