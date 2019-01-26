Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü (4)

Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü (4)

1 saat önce

ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYORMuğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü (4), System.String[]
ACI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde ölen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Billur Atik'in (23) cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çağlar Bencik'in babası Şenol Bencik ve akrabalarının, cenazelerin ilk olarak getirildiği Bodrum Devlet Hastanesi morgu önünde uzun süre gözyaşı döküp beklediği görüldü. Cenazelerin Muğla'ya götürülmesinin ardından ölenlerin yakınları, hastanenin morgu önünden ayrıldı.

 

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:43 Kaynak: DHA

Muğla, Bencik, Bodrum, Güncel
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