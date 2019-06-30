Bodrum'da otomobille uyuşturucu sevkiyatına 3 gözaltı
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BODRUM'da, polisin durdurduğu otomobilde 40 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:27 Kaynak: DHA
BODRUM'da, polisin durdurduğu otomobilde 40 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla Aydın
'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün Bodrum girişinde önlem alan polis ekipleri, durdukları otomobilde yaptıkları aramada, 40 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Otomobildeki O.K., A.G. ve B.C. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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